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В мире

Лавров назвал "нормандский формат" после гибели Захарченко кощунственным

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко (167)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Нормандский формат переговоров для решения конфликта в Донбассе послу убийства главы ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно, учитывая, что Берлин и Париж не высказали осуждения этого политического убийства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Митинг, посвященный годовщине образования Донецко-Криворожской республики. 2017 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Почему "независимая Украина" не имеет прав на Донбасс
Ранее во вторник глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что альтернативы нормандскому формату, где могут вестись переговоры по Донбассу, нет. В минувшую субботу Лавров говорил, что разговаривать о ближайшей встрече в нормандском формате после гибели главы ДНР Александра Захарченко в нынешней ситуации невозможно.

"Нормандский формат – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. В более широком плане в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, – это США", — сказал глава МИД.

Он отметил, что минский документ закрепил контактную группу, в рамках которой встречаются напрямую нынешние власти Украины, ДНР, ЛНР в присутствии России и ОБСЕ. По его словам, это единственный формат, который может принести результат. "Потому что только разговаривая напрямую можно надеяться, что ты нащупаешь какие-то шаги, пусть они будут компромиссными, но чтобы они вели тебя к выполнению минских договоренностей", — сказал он.

"Начиная с того, где мы сейчас находимся, мертв ли процесс или не очень, безнадежен или подает признаки жизни, база – это минские договоренности. То, что было согласовано в течение 17 часов в феврале 2015 года на уровне президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии, и то, что было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН дословно, без каких либо изъятий полностью. Там все четко прописано", — добавил он.

Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прилепин обвинил Киев в причастности к убийству Захарченко
Глава российского МИД отметил, что Москва в сложившейся в настоящее время ситуации будет действовать по принципу "10 лет переговоров лучше одного дня войны" и воздержится от жестких реакций.

"Мы реагируем уже, точечно. Прежде всего в отношении персонажей, которые занимаются русофобской риторикой и действиями. Насчет каких-то более жестких реакций, я понимаю искушение нормального человека выместить праведный гнев, если хотите, в отношении той несправедливости, которая творится. Андрей Громыко – великий советский министр иностранных дел как-то сказал, что 10 лет переговоров лучше одного дня войны. И он был прав. Я, по крайней мере, так считаю", — сказал Лавров.

Поэтому, по его словам, Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей. "Мы будем требовать, чтобы те, кто руководит действиями Киева, заставили киевские власти эти договоренности выполнять. К сожалению, эти те, кто руководит на Украине нынешней властью, – это не те, кто подписал минские договоренности. Это Соединенные Штаты Америки, о которых мы, собственно говоря, и беседуем", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что России нужно сказать США, чтобы они поставили себе как приоритетную задачу урегулирование кризиса на Украине, Лавров сказал: "Почему мы должны убеждать США?".

"Хочу у них спросить: "У вас-то какой интерес на Украине?". За десять тысяч километров. Не знаю, что США ищут на Украине, кроме того что хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно у границ Российской Федерации", — сказал он.

Портрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Песков: убийство Захарченко повлечет неизбежные последствия‍
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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Живая очередь на километры: кадры прощания с Александром Захарченко
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Сергей Витальевич
первое предложение нужно бы поправить. Вместо послу, видимо, всё же "после", если руководствоваться смыслом
22:15
04.09.2018
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radiozaboy
"10 лет переговоров лучше одного дня войны"

К сожалению, помимо "лучше" есть ещё и "дороже", выраженное не в долларах, а в человеческих жизнях.
Сколько лет мы переговаривались с бандеровцами по Крыму в 2014-м? часов 15 в сумме? Обложили минами их военные части и спровадили.
А какова была бы "цена" Крыма, сюсюкайся мы с ними по новоросскому сценарию? Несколько десятков тысяч жизней.
22:12
04.09.2018
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