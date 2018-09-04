НОВОСИБИРСК, 4 сен – РИА Новости. Нормандский формат переговоров для решения конфликта в Донбассе послу убийства главы ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно, учитывая, что Берлин и Париж не высказали осуждения этого политического убийства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Нормандский формат – мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. В более широком плане в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год. Единственный, кто может влиять на украинскую сторону, – это США", — сказал глава МИД.
Он отметил, что минский документ закрепил контактную группу, в рамках которой встречаются напрямую нынешние власти Украины, ДНР, ЛНР в присутствии России и ОБСЕ. По его словам, это единственный формат, который может принести результат. "Потому что только разговаривая напрямую можно надеяться, что ты нащупаешь какие-то шаги, пусть они будут компромиссными, но чтобы они вели тебя к выполнению минских договоренностей", — сказал он.
"Начиная с того, где мы сейчас находимся, мертв ли процесс или не очень, безнадежен или подает признаки жизни, база – это минские договоренности. То, что было согласовано в течение 17 часов в феврале 2015 года на уровне президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии, и то, что было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН дословно, без каких либо изъятий полностью. Там все четко прописано", — добавил он.
"Мы реагируем уже, точечно. Прежде всего в отношении персонажей, которые занимаются русофобской риторикой и действиями. Насчет каких-то более жестких реакций, я понимаю искушение нормального человека выместить праведный гнев, если хотите, в отношении той несправедливости, которая творится. Андрей Громыко – великий советский министр иностранных дел как-то сказал, что 10 лет переговоров лучше одного дня войны. И он был прав. Я, по крайней мере, так считаю", — сказал Лавров.
Поэтому, по его словам, Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей. "Мы будем требовать, чтобы те, кто руководит действиями Киева, заставили киевские власти эти договоренности выполнять. К сожалению, эти те, кто руководит на Украине нынешней властью, – это не те, кто подписал минские договоренности. Это Соединенные Штаты Америки, о которых мы, собственно говоря, и беседуем", — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, что России нужно сказать США, чтобы они поставили себе как приоритетную задачу урегулирование кризиса на Украине, Лавров сказал: "Почему мы должны убеждать США?".
"Хочу у них спросить: "У вас-то какой интерес на Украине?". За десять тысяч километров. Не знаю, что США ищут на Украине, кроме того что хотят создать новый долгосрочный опасный раздражитель непосредственно у границ Российской Федерации", — сказал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.