В Днепре опровергли сообщения о запрете на российские песни

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что песни российских исполнителей в городе запрещать не будут.

Ранее на сайте Днепровского городского совета появился проект документа "О запрете воспроизведения песен российских исполнителей на территории города Днепр". Ограничения должны были коснуться не только российских исполнителей, но и украинских, поддерживающих якобы "вооруженную агрессию России против Украины".

"Вся пресса взорвалась "новостью", что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины… Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А, во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Мы сражаемся за свободу и счастье своей страны", — написал Филатов на странице в Facebook во вторник.

По его словам, на сайте городского совета каждый день регистрируются десятки проектов решений, даже "самые безумные". "Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать", — написал Филатов.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".