СМИ сообщили, кто займет кресло Маккейна в американском сенате

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Экс-сенатор от Аризоны республиканец Джон Кайл займет кресло ушедшего из жизни сенатора Джона Маккейна в сенате США, сообщает газета Arizona Republic.
На пост назначенного сенатора от штата Аризона также рассматривались кандидатуры вдовы Маккейна Синди и двух бывших членов палаты представителей от штата — Джона Шадегга и Мэтта Салмона.
Как сообщается, губернатор Аризоны Даг Дьюси связался с экс-сенатором вскоре после известия о смерти Маккейна. По словам помощника губернатора, Льюси искал того, кто сможет быстро вступить в должность и заняться незавершенными делами сенатора.
Кайл ушел в отставку в 2013 году. Вместе с Маккейном он проработал в сенате США около 18 лет. По данным газеты, Кайл согласился исполнять обязанности сенатора по меньшей мере до конца года.
Один из наиболее авторитетных и уважаемых политиков США сенатор от Аризоны Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.