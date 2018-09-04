СМИ сообщили, кто займет кресло Маккейна в американском сенате

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Экс-сенатор от Аризоны республиканец Джон Кайл займет кресло ушедшего из жизни сенатора Джона Маккейна в сенате США, сообщает газета Arizona Republic.

Назначение преемника Маккейна имеет большое значение для работы сената, где республиканское большинство держится лишь на одном голосе (50 против 49). Преемник Маккейна в сенате будет работать до осени 2020 года. Избранный в ноябре 2020 года сенатор проработает два года — до окончания срока, на который избирался Маккейн, — и лишь осенью 2022 года будет избран сенатор на шесть лет.

На пост назначенного сенатора от штата Аризона также рассматривались кандидатуры вдовы Маккейна Синди и двух бывших членов палаты представителей от штата — Джона Шадегга и Мэтта Салмона.

Как сообщается, губернатор Аризоны Даг Дьюси связался с экс-сенатором вскоре после известия о смерти Маккейна. По словам помощника губернатора, Льюси искал того, кто сможет быстро вступить в должность и заняться незавершенными делами сенатора.

Вдова Маккейна Синди приветствовала решение губернатора. "Джон Кайл — дорогой друг для меня и Джона. Это огромная дань уважения Джону, что он готов вернуться к государственной службе, чтобы помочь штату Аризона", — написала она в Twitter.

Кайл ушел в отставку в 2013 году. Вместе с Маккейном он проработал в сенате США около 18 лет. По данным газеты, Кайл согласился исполнять обязанности сенатора по меньшей мере до конца года.

Один из наиболее авторитетных и уважаемых политиков США сенатор от Аризоны Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.