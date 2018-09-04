ООН, 4 сен — РИА Новости. Личное председательство президента США Дональда Трампа на заседании Совбеза ООН по Ирану не пугает Россию, сообщили РИА Новости в российском постпредстве.

Напротив, Москва подготовила такие контраргументы по выходу США из ядерной сделки, что беседа может не понравиться самому Трампу, добавили в дипломатическом ведомстве.

Ранее постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что в конце сентября Трамп проведет одно из заседаний Совбеза (США — председатель совета в сентябре). Позже стало известно, что это будет заседание по Ирану 26 сентября.

"Россия готова к обсуждению Ирана в Совбезе и выступлений американского президента не боится", — заявили в миссии.

Отношения США и Ирана

В мае Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Американский лидер сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Первую часть санкций восстановили в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск). Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.