ООН, 4 сен — РИА Новости. Личное председательство президента США Дональда Трампа на заседании Совбеза ООН по Ирану не пугает Россию, сообщили РИА Новости в российском постпредстве.
Напротив, Москва подготовила такие контраргументы по выходу США из ядерной сделки, что беседа может не понравиться самому Трампу, добавили в дипломатическом ведомстве.
Ранее постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что в конце сентября Трамп проведет одно из заседаний Совбеза (США — председатель совета в сентябре). Позже стало известно, что это будет заседание по Ирану 26 сентября.
"Россия готова к обсуждению Ирана в Совбезе и выступлений американского президента не боится", — заявили в миссии.
Отношения США и Ирана
Первую часть санкций восстановили в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск). Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.