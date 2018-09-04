БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Рассмотрение вопроса о продлении индивидуальных санкций в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" будет внесено в повестку запланированного на среду комитета постпредов стран ЕС в качестве пункта без обсуждения, сообщил РИА Новости во вторник источник в структурах ЕС.
"Как обычно, эти меры регулярно пересматриваются, после чего Совет может принять решение об их продлении. Это будет внесено завтра на комитет постпредов (подготовительного органа Совета ЕС — ред.) в качестве пункта без обсуждения", — подтвердил собеседник.
По его словам, на данном этапе он не может предоставить "никакой дополнительной информации". "Но когда решение будет доработано и принято Советом, будет опубликован пресс-релиз, все подробности будут опубликованы на следующий после этого день в официальном журнале ЕС", — отметил он.
ЕС приступил в понедельник, за две недели до формального истечения срока продленных в марте индивидуальных санкций против РФ, к обзору мер, принятых в связи с "подрывом суверенитета Украины", свидетельствовала ранее обнародованная повестка заседания рабочей группы советников ЕС по международным вопросам.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.