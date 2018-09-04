БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Рассмотрение вопроса о продлении индивидуальных санкций в связи с "подрывом территориальной целостности Украины" будет внесено в повестку запланированного на среду комитета постпредов стран ЕС в качестве пункта без обсуждения, сообщил РИА Новости во вторник источник в структурах ЕС.

Он напомнил, что "ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были в последний продлены до 15 сентября".

"Как обычно, эти меры регулярно пересматриваются, после чего Совет может принять решение об их продлении. Это будет внесено завтра на комитет постпредов (подготовительного органа Совета ЕС — ред.) в качестве пункта без обсуждения", — подтвердил собеседник.

По его словам, на данном этапе он не может предоставить "никакой дополнительной информации". "Но когда решение будет доработано и принято Советом, будет опубликован пресс-релиз, все подробности будут опубликованы на следующий после этого день в официальном журнале ЕС", — отметил он.

ЕС приступил в понедельник, за две недели до формального истечения срока продленных в марте индивидуальных санкций против РФ, к обзору мер, принятых в связи с "подрывом суверенитета Украины", свидетельствовала ранее обнародованная повестка заседания рабочей группы советников ЕС по международным вопросам.

Совет ЕС продлил 12 марта еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, которых он обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В настоящее время в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.