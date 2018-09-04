В Лондоне три человека пострадали при атаке отравляющим веществом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. На западе Лондона три человека пострадали при атаке отравляющим веществом, сообщает The Independent.

По информации телеканала, полиция получила информацию об инциденте около двух часов дня по местному времени.

В район ЧП на улицу Уэстерн-Гроув прибыли медики, полиция и пожарные. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщил телеканал Sky News, нападение произошло в магазине. Сотрудники заподозрили одного из посетителей в воровстве, после чего тот распылил им в лицо неизвестное вещество. Отмечается, что жизни потерпевших находятся вне опасности.

В этом году на жителей Великобритании дважды совершали покушения с использованием химических веществ.

Отравления в Великобритании

В июле в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание.

Несколькими месяцами ранее в Солсбери отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.