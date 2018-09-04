В Японии число жертв тайфуна "Джеби" выросло до восьми человек

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости. Самый мощный за последние четверть века тайфун "Джеби" в Японии унес жизни уже восьми человек, около 350 получили ранения, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о шести погибших и 163 пострадавших.

По сводным данным, люди погибли в префектурах Осака, Сига и Миэ на западе страны. Больше всего пострадавших оказалось в Осаке, где шесть человек погибли и 136 получили ранения.

Почти 3 тысячи человек заблокированы в международном аэропорту "Кансай" в Осаке, поскольку он расположен на искусственном острове, а единственный оттуда мост поврежден снесенным с якоря танкером.

Тайфун "Джеби", который считается самым мощным с 1993 года, движется на северо-восток к российскому Приморью, пройдя чуть в стороне от Токио. Тем не менее уже несколько часов в японской столице ощущаются резкие порывы ветра, в зданиях от них трещат оконные рамы и содрогаются стены.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших в Токио.