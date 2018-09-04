В Японии число жертв тайфуна "Джеби" выросло до восьми человек

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости. Самый мощный за последние четверть века тайфун "Джеби" в Японии унес жизни уже восьми человек, около 350 получили ранения, сообщает телеканал NHK.
Ранее сообщалось о шести погибших и 163 пострадавших.
Из-за тайфуна "Джеби" более 300 тысяч жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться, отменено 632 авиарейса по всей стране. #Japan #TyphoonJebi #storm #typhoon #Jebi pic.twitter.com/pPkp2Q5SkX— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 4 сентября 2018 г.
По сводным данным, люди погибли в префектурах Осака, Сига и Миэ на западе страны. Больше всего пострадавших оказалось в Осаке, где шесть человек погибли и 136 получили ранения.
Почти 3 тысячи человек заблокированы в международном аэропорту "Кансай" в Осаке, поскольку он расположен на искусственном острове, а единственный оттуда мост поврежден снесенным с якоря танкером.
Тайфун "Джеби", который считается самым мощным с 1993 года, движется на северо-восток к российскому Приморью, пройдя чуть в стороне от Токио. Тем не менее уже несколько часов в японской столице ощущаются резкие порывы ветра, в зданиях от них трещат оконные рамы и содрогаются стены.
Ранее сообщалось о четверых пострадавших в Токио.