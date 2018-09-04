В Италии представители Южной Осетии провели акцию в память Захарченко

Представительство МИД Южной Осетии в Италии провело в городе Пезаро акцию в память о главе ДНР Александре Захарченко. 4 сентября 2018

Представительство МИД Южной Осетии в Италии провело в городе Пезаро акцию в память о главе ДНР Александре Захарченко. 4 сентября 2018

ЦХИНВАЛ, 4 сен – РИА Новости. Представительство МИД Южной Осетии в Италии провело в городе Пезаро акцию в память о главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Акция прошла у обелиска погибшим от рук фашистов итальянским партизанам во время Второй мировой войны, уточнили в югоосетинском внешнеполитическом ведомстве.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения, погиб охранник Захарченко. Власти ДНР признали произошедшее терактом, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость донбасских республик. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.

В мае прошлого года лидеры РЮО и ДНР Анатолий Бибилов и Александр Захарченко подписали в Донецке договор о дружбе и взаимопомощи.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>

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