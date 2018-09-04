Политический выбор ДНР не изменится после гибели Захарченко, заявил эксперт

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Политический выбор самопровозглашенной Донецкой народной республики не изменится после гибели главы ДНР Александра Захарченко, считает эксперт и политолог Андрей Бабицкий.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

"Глобально ничего не изменится. Прощание с Захарченко показало, что люди не изменили своему выбору. Тот путь, который они выбрали в 2014 году, они продолжают по нему двигаться", — сказал Бабицкий РИА Новости.

Он пояснил, что возможны попытки коррекции экономики республики, но политический выбор останется прежним.

"Глобально ничего не изменится. Будут какие-то перестановки и попытки как-то скорректировать экономическую политику, поскольку люди живут достаточно плохо… Но что касается политического выбора, он неизменен", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>