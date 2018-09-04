МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пожарные обнаружили на развалинах сгоревшего в Рио-де-Жанейро Национального музея череп, который может принадлежать Лузии – древнейшим останкам человека, обнаруженным в Южной Америке, сообщает издание Jornal o Dia.

Череп женщины, возраст которого составляет около 11 тысяч лет, был обнаружен в 1974 году в пещере Лапа-Вермелья в штате Минас-Жерайс бразильскими и французскими археологами. Считается, что Лузия относилась к первым жителям континента. Ее останки считались одним из самых ценных экспонатов Национального музея.

Теперь находку изучат эксперты, чтобы установить, действительно ли обнаруженный череп принадлежит Лузии, или речь идет о погибшем при пожаре человеке. Отмечается, что череп был обнаружен на полу в помещении, где хранились другие ископаемые останки.

Газета Globo также пишет, что на развалинах удалось обнаружить картину маршала Рондона, знаменитого бразильского исследователя Амазонии. Несмотря на слой сажи, специалисты говорят о возможной реставрации полотна.

Ранее сообщалось, что метеорит "Бендего" — самый крупный из обнаруженных в Бразилии – не пострадал при пожаре в музее.

Вспыхнувший в музее огонь продолжался более трех часов, уничтожив почти всю экспозицию. Министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан заявил о планах восстановить здание.

В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.