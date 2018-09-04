В ДНР заявили о формировании ударной группы ВСУ из 12 тысяч человек

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские силовики сформировали в Донбассе ударную группировку для атаки ДНР на мариупольском направлении, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

"Общая численность соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек", — отметил он.

По словам Басурина, в состав группировки входят бригады морской пехоты, десантников, части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады, огневую поддержку обеспечивает артиллерия.

Он добавил, что удар планируется нанести в районах сел Коминтерново, Широкино, в направлении Новоазовска и еще нескольких населенных пунктов юга ДНР.

Итогом операции должен стать выход на рубеж границ с Россией, отметил Басурин.

Прибыли иностранные наемники

В воскресенье в ДНР заявили, что на территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, среди которых высокопоставленные военные из США и Канады.

"Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции", — сказал глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

При этом он заявил, что появление иностранных военных связано с подготовкой украинских силовиков к эскалации конфликта на юге Донецкой области.

Активизировались снайперы

Ранее в ЛНР рассказали, что у линии соприкосновения активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы ВСУ.

В Народной милиции республики считают, что украинские силовики намерены спровоцировать ЛНР на ответные действия в период перемирия. Оно вступило в силу 29 августа и приурочено к началу учебного года. Марочко заявил, что украинское командование продолжает поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта и делать ложные заявления об обстрелах со стороны самопровозглашенной республики.

Эскалация конфликта выгодна

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что эскалация конфликта в Донбассе выгодно в преддверии президентских выборов на Украине.

Однако, по его словам, полномасштабное наступление силовиков в случае провала будет грозить Петру Порошенко серьезными репутационными проблемами.

"Постоянные столкновения достаточно высокой интенсивности для него интересны. Это позволит ему говорить, что в Донбассе идет полным ходом война, на Украину наступают, надо защищаться и в это время президента обижать нельзя, а можно только поддерживать", — считает эксперт.