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В мире

В Раде обвинили Россию в атаке на украинцев "через телеэкраны"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (47)
(обновлено: 19:10 04.09.2018)
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© Fotolia / udra11Телевидение. Архивное фотоТелевидение. Архивное фото
© Fotolia / udra11

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бурбак призвал бороться с "информационными войсками Кремля", якобы атакующими жителей Украины через телеэкраны.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Враг атакует каждого украинца через телеэкраны. Это нужно остановить. <…> Нет, это не журналистика, это информационные войска Кремля на чужой территории, замаскированные под свободные СМИ", цитирует парламентария портал Политнавигатор.

Кроме того, Бурбак предложил ввести ответственность за отрицание "российской агрессии" против Украины.

"Мы также будем настаивать на возвращении к рассмотрению законопроектов об ответственности за отрицание факта российской агрессии, о запрете российского участия в акционерном капитале теле- и радиокомпаний и о расширении полномочий нацсовета по вопросам теле- и радиовещания", заявил он.

Резюмируя, Бурбак призвал будущих кандидатов в президенты Украины объединиться, чтобы "защитить страну".

Газеты. Архивное фото
© Fotolia / fragolerosse
В Раде призвали прекратить работу всех российских СМИ на Украине
Украинские политики и общественные деятели неоднократно выдвигали абсурдные обвинения в адрес России. Так, в августе бывший главком ВМС Украины обвинил Россию в "провоцировании бунтов" среди украинских моряков, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заподозрил Москву в причастности к подготовке нападений на еврейские организации во Львове, а президент Украины Петр Порошенко и вовсе обвинил российского лидера Владимира Путина в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В конце июня посольство России на Украине сообщило, что украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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В мире
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10 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
red.peter63
Интересно - он выбросится в окно с криком "Русские идут!"?
18:05
04.09.2018
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fastrip
Ооо, за отрицание фейков скоро казнить будут.
17:54
04.09.2018
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