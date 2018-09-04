В ООН заявили о создании ИГ* системы закупки химических веществ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* создала эффективную систему закупки химических веществ, заявила во вторник представитель подразделения по предотвращению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Ольга Ланченко.

Данное подразделение занимается борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и международным терроризмом.

"Масштабы применения самодельных взрывных устройств растут. Известно, что ИГИЛ* создана эффективная система закупок химических веществ и других компонентов для взрывных устройств, и (группировка) изготавливает их в беспрецедентных масштабах", — заявила Ланченко, выступая на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"Существуют исследования, которые показывают, что в поставки компонентов для СВУ "Исламскому государству"* было вовлечено 50 компаний из 20 стран", — добавила Ланченко.

*Террористическая организация, запрещенная в России.