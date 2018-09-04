В Днепре решили запретить российские песни

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В городе Днепре (до переименования назывался Днепропетровском) собираются запретить российские песни. Проект документа "О запрете воспроизведения песен российских исполнителей на территории города Днепр" доступен на сайте Днепровского городского совета.

Ограничения должны коснуться не только российских исполнителей, но и украинских, поддерживающих "вооруженную агрессию России против Украины". В проекте решения указано, что на территории города нельзя будет проигрывать песни в общественном транспорте, ресторанах, учреждениях культуры и отдыха, гостиницах и других общественных местах.

Ранее депутаты Верховной рады предлагали запретить гастроли российских артистов на Украине, а украинских — в России. Кроме того, российские артисты неоднократно попадали под запрет на въезд на Украину из-за посещения Крыма. Например, певица Юлия Самойлова не смогла выступить на Евровидении-2017. В черном списке также оказались Юрий Лоза, Вячеслав Бутусов, Сергей Шнуров, DJ Smash, Бьянка и другие.