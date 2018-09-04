В ТАСС подтвердили недопуск своего корреспондента в Грузию

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Информационное агентство ТАСС подтвердило факт недопуска своего корреспондента на территорию Грузии, в настоящее время разбирается в ситуации, в том числе и по дипломатическим каналам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ТАСС.

Как ранее заявили РИА Новости в МВД Грузии, трех граждан РФ, среди которых журналисты ТАСС и НТВ, не пустили на территорию страны из-за нарушения закона "Об оккупированных территориях". Ведомство также подтвердило распространенную в СМИ информацию, что среди граждан России — военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, президент совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и журналист телекомпании НТВ Александр Токарев. Вместе с тем телеканал НТВ сообщил, что Токарев у них давно не работает.

"Факт недопуска подтверждаем. Разбираемся в ситуации, в том числе по дипломатическим каналам", — сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.