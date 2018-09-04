Силовики создали группировку для атаки на позиции ДНР, заявили в Донецке

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские силовики сформировали в Донбассе ударную группировку для атаки ДНР на мариупольском направлении, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

"Общая численность соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек", — отметил он.

По словам Басурина, в состав группировки входят бригады морской пехоты, десантников, части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады, огневую поддержку обеспечивает артиллерия. Он добавил, что удар планируется нанести в районах сел Коминтерново, Широкино, в направлении Новоазовска и еще нескольких населенных пунктов юга ДНР.

Итогом операции должен стать выход на рубеж границ с Россией, добавил представитель оперативного командования.

Накануне Басурин заявлял, что силовики разворачивают ударную группировку на мариупольском направлении, а также перебросили артиллерию в район подконтрольного Киеву населенного пункта Розовка. Он отметил, что в случае серьезного обострения ситуации ДНР может провести мобилизацию и сборы резервистов.