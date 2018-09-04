ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские силовики сформировали в Донбассе ударную группировку для атаки ДНР на мариупольском направлении, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
По словам Басурина, в состав группировки входят бригады морской пехоты, десантников, части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады, огневую поддержку обеспечивает артиллерия. Он добавил, что удар планируется нанести в районах сел Коминтерново, Широкино, в направлении Новоазовска и еще нескольких населенных пунктов юга ДНР.
Итогом операции должен стать выход на рубеж границ с Россией, добавил представитель оперативного командования.
Накануне Басурин заявлял, что силовики разворачивают ударную группировку на мариупольском направлении, а также перебросили артиллерию в район подконтрольного Киеву населенного пункта Розовка. Он отметил, что в случае серьезного обострения ситуации ДНР может провести мобилизацию и сборы резервистов.