МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Суд Триполи перенес рассмотрение дела российских моряков с танкера "Теметерон" из-за напряженной обстановки в городе, дата следующего заседания суда пока неизвестна, заявил РИА Новости источник в российской контактной группе по внутриливийскому урегулированию.

Ранее правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в столице и ее окрестностях из-за непрекращающихся боестолкновений. Суд по делу двух моряков РФ с танкера "Теметерон" был назначен на 4 сентября.

"В связи с ситуацией в Триполи было принято решение для обеспечения полной безопасности моряков отложить суд", — сказал собеседник агентства.

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняют в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение продолжает настаивать на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до 5 лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.