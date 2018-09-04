МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посольство США в Каире возобновило работу в обычном режиме после инцидента с взрывным устройством, сообщили американские дипломаты.

Ранее посольство США в египетской столице попросило граждан не приближаться к зданиям дипмиссии после сообщений об обнаруженной неподалеку от него самодельной бомбе.

"Полиция завершила расследование на месте инцидента. Посольство возобновило работу в обычном режиме", — говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

Ранее источник в органах безопасности сообщил РИА Новости, что недалеко от посольства США в столице Египта во вторник обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Никаких жертв и разрушений в результате инцидента нет. Источник также сообщил, что в ряде районов Каира введены повышенные меры безопасности.

В то же время, по сообщению телеканала "Аль-Арабия", в Каире арестован мужчина, пытавшийся бросить в сторону американского посольства взрывное устройство. Подробности пока не сообщаются.

• Police have finished their investigations at the scene of the incident. The Embassy is resuming normal business. Please Sign up for Smart Traveler Enrollment Program (STEP) for security updates at https://t.co/UMoke72V75. — US Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) 4 сентября 2018 г.

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