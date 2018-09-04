Закрытие КПП в Донбассе нарушает права человека, считают в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Закрытие единственного между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенной Луганской народной республикой пункта пропуска "Станица Луганская" нарушает права человека на свободу передвижения, считает заместитель директора департамента международного права и сотрудничества, законопроектной деятельности министерства юстиции ЛНР Марина Грищенко.

В воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в одностороннем порядке закрыла на ремонт со 2 по 7 сентября единственный контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица-Луганская" между подконтрольными Киеву и ЛНР территориями.

"В результате закрытия единственного официально работающего пункта пропуска нарушается право человека на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства", — заявила представитель министерства.

По ее словам, право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в соответствии с законом закреплено статьей 20 Временного Основного Закона (Конституции) ЛНР. Оно же гарантировано и Конституцией Украины. В соответствии со статьей 33 Конституции Украины, каждому, кто на законных основаниях пребывает на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.

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