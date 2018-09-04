СМИ сообщили о "пропаже" Ким Чен Ына

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило об "исчезновении" лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщает агентство, политик не появлялся на публике на протяжении 15 дней. При этом отмечается, что с конца июля северокорейские СМИ детально освещали деятельность Ким Чен Ына, включая 30 поездок на различные заводы и предприятия. Однако последнее сообщение об участии главы КНДР в каких-либо мероприятиях датировано 21 августа.

Агентство подчеркивает, что особую важность ситуации придает грядущий 70-летний юбилей основания КНДР, который в стране будут праздновать 8 сентября. Помимо этого, на завтра у северокорейского лидера запланирована встреча со спецпосланниками президента Южной Кореи.