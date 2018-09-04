Число жертв тайфуна в Японии возросло до шести

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости. Число жертв тайфуна "Джеби" в Японии возросло до шести, еще 163 ранены, передал телеканал NHК.

По его данным, пятеро погибли в префектуре Осака, где число раненых достигло 61 человека. Еще один человек погиб и восемь пострадали в префектуре Сига. В Токио, который задет краем тайфуна, пострадали четыре человека.

Тайфун "Джеби", который считается самым мощным с 1993 года, прошелся от окрестностей Кобэ над Осакой на северо-восток к Нагано.

По данным Главного метеорологического управления Японии, в среду тайфун, несколько ослабев, достигнет Приморского края России.

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