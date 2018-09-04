Российского журналиста не пустили в Грузию

ТБИЛИСИ, 4 сен — РИА Новости. Трех россиян, среди которых журналист ТАСС, не пустили в Грузию, заявили РИА Новости в МВД страны.
Среди тех, кому отказали во въезде, — военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, президент совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и Александр Токарев.
В ведомстве сообщили, что Токарев — журналист НТВ. Однако в пресс-службе канала заявили, что корреспондент "давно у нас не работает".
По данным СМИ, делегация прибыла в Тбилиси для участия в медиаконференции.
В ТАСC подтвердили информацию, отметив, что разбираются в ситуации, "в том числе по дипломатическим каналам".
"Оккупированные территории"
В Москве не раз заявляли, что признание независимости двух бывших автономий отражает реалии и пересмотру не подлежит. Однако Абхазия и Южная Осетия объявлены Грузией оккупированными.
Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих регионов без разрешения официального Тбилиси — незаконно и наказывается крупным денежным штрафом либо тюремным заключением сроком до четырех лет.