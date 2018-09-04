СМИ сообщили о пятерых погибших в результате обрушения моста в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен — РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения моста в южных предместьях индийского города Калькутта (столица штата Западная Бенгалия), сообщает телеканал India TV.

Как информирует в свою очередь телеканал NDTV , не менее 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Из-за загруженности дорог спасательные службы не могли сразу добраться до места аварии, поэтому местные жители начали спасать пострадавших, не дожидаясь представителей экстренных служб.

На фотографиях, опубликованных газетой Hindustan Times, видно, как под рухнувшими элементами стальной конструкции зажаты несколько автомобилей. Власти полагают, что под обломками моста могут находиться как погибшие, так и живые люди.

Visuals from the site. Credit: ANI pic.twitter.com/GgernLNtM0 — Hindustan Times (@htTweets) 4 сентября 2018 г.

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Причина инцидента пока не установлена.