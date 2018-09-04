Моника Левински прервала интервью из-за личных вопросов о Билле Клинтоне

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Моника Левински прервала интервью и покинула сцену Международного конференц-центра в Иерусалиме в понедельник вечером, сообщает The Mirror.

Причиной послужили "несогласованные вопросы" ведущей Channel 2 News Йонит Леви о Билле Клинтоне, с которым у Моники Левински была связь во время ее стажировки в Белом доме.

Ведущая спросила: "Вы все еще ждете от него извинений? Ждете, что он извинится перед вами лично?"

"Мне очень жаль, но я не буду на это отвечать", — заявила Моника Левински и ушла.

Она прокомментировала случившееся в Твиттере, объяснив, что, по предварительной договоренности, интервьюер не должна была поднимать эту тему. Левински покинула сцену, желая показать, насколько важно для женщины умение постоять за себя.

О романе 42-го президента США Билла Клинтона и Моники Левински стало известно в 1998 году. Разгоревшийся скандал привел к попытке импичмента Клинтона, который был отклонен после долгого разбирательства. ​В результате скандала Левински долгое время боролась с депрессией.