Суд в Киеве продлил арест Савченко еще на два месяца

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева во вторник продлил арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов в украинской столице, еще на два месяца — до 30 октября.

Шевченковский районный суд Киева в понедельник начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей еще на два месяца.

"Ходатайство прокурора… о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко… удовлетворить. Продлить подозреваемой Савченко Надежде меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", — сказал судья Головчак во время заседания, которое транслировали украинские телеканалы.

Он уточнил, что постановление суда будет действовать до 30 октября включительно и оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции. При этом суд отказал в удовлетворении заявлений о личном поручительстве за Савченко ее сторонников.

Ранее суд продлил арест Савченко до седьмого сентября. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.