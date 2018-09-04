Источник: недалеко от посольства США в Каире нашли взрывное устройство

КАИР, 4 сен – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Недалеко от посольства США в столице Египта во вторник обнаружено и обезврежено взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

По его словам, никаких жертв и разрушений в результате инцидента нет. Источник также сообщил, что в ряде районов Каира введены повышенные меры безопасности. "В частности, ведется проверка документов подозрительных лиц и транспортных средств", — уточнил собеседник агентства.

В то же время, по сообщению телеканала "Аль-Арабия", в Каире арестован мужчина, пытавшийся бросить в сторону американского посольства взрывное устройство. Подробности пока не сообщаются.