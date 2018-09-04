Константинов заявил о блокировке его публикации по Захарченко в Facebook

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Facebook заблокировал его публикацию о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, где он обвинил в произошедшем киевские власти.

Константинов в своей публикации в Facebook заявил, что убийством Захарченко киевский режим переступил ту черту, "после которой уже невозможно игнорировать его бандитскую, террористическую природу". В заявлении говорилось, что Украина, которая превратилась в огромную базу терроризма, угрожает безопасности самой России и ее граждан.

"Мое заявление было опубликовано в пятницу вечером в Facebook, а на следующий день было заблокировано. Сегодня они сами без меня сняли это заявление. Мы сейчас восстановили ссылку", — сказал Константинов журналистам.

По его мнению, руководство Facebook проводит политику двойных стандартов, к примеру, не трогая заявления украинских политиков в адрес крымчан, где звучат угрозы физической расправы.

"Мое заявление, по сути дела, просто констатировало тот факт, который и так всем известен", — добавил Константинов.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.