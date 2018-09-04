Иран призвал к борьбе с террористами в киберпространстве

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Необходимо объединить международные усилия, чтобы не допустить попадания террористов в киберпространство, заявил замглавы МИД Ирана по вопросам права и международным делам Голямхоссейн Дехгани.

По его словам, в последнее время поступают тревожные признаки роста использования террористами онлайн-платформ, чтобы получить доступ к оружию.

"Учитывая трансграничный характер киберпространства, а также растущую угрозу со стороны киберпространства для международного сообщества, а также в ожидании создания жёсткого глобального киберрежима, нам необходимо объединить самым эффективным образом международные усилия, чтобы не допустить попадания террористов в киберпространство и использования его", — сказал он на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

По его словам, Иран считает, что для нанесения поражения террористам необходимо принимать транспарентные, инклюзивные и совместные усилия, особенно под эгидой ООН.