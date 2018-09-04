Медведчук ответил на призывы депутатов начать расследование против него

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что не отказывается от своих слов о необходимости федерализации Украины и пригрозил судом депутатам, которые призвали правоохранителей расследовать его якобы антиукраинскую деятельность".

Накануне глава фракции "Народный фронт" в Верховной раде Максим Бурбак предложил Службе безопасности Украины провести расследование якобы "антигосударственной" деятельности Медведчука. Во вторник в ходе пленарного заседания Рады группа депутатов из фракции "Народный фронт", Блок Петра Порошенко во главе с депутатом из фракции "Народный фронт" Андреем Левусом также сделала подобное заявление.

"Дешевый перформанс в ВР (Вреховной раде — ред.), устроенный так называемыми патриотами из НФ и БПП, не первый и не последний. Да, я был и остаюсь для них личным врагом. И для "вашингтонского обкома", и для его марионеток в украинском парламенте и правительстве. Да, я являюсь для них олицетворением реванша. Но реванша не пророссийского, как пытаются они это преподнести, а антиамериканского. Реванша народа Украины", — говорится в заявлении Медведчука в Facebook.

Он также заявил, что не отказывается от своих слов и намерен и дальше выступать за восстановление экономических связей с РФ и прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса по урегулированию ситуации, за что его постоянно критикуют.

"Я действовал, действую и всегда буду действовать в рамках правового поля, в полном соответствии с конституцией и законами Украины, а потому за все голословные, цинично лживые обвинения в мой адрес господин Левус и иже с ним ответят в суде", — заявил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что автономия в составе Украины может стать компромиссом для региона и спасет страну от распада. По его словам, проведенные на неподконтрольных Киеву территориях соцопросы показывают, что 43% жителей этого региона поддерживают независимость республик, еще 43% выступают за возвращение в Украину в составе автономии.

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.