Порошенко предложил Австрии взять "шефство" над частью Донбасса

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Австрия может взять шефство над одним из населенных пунктов в Донбассе, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем во вторник в Киеве.

"Уверен в том, что мы будем продолжать эффективное сотрудничество на всех уровнях. На уровне президентов. Мы ждем господина президента с визитом, я попросил господина Себастьяна передать мое приглашение. Также я пригласил австрийскую делегацию на годовщину голодомора в ноябре. Мы направили предложения о возможном "шефстве" Австрии над одним из населенных пунктов (в Донбассе — ред.), И сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции", — сообщил Порошенко.

Президент Украины ранее заявил, что Киев "уже несколько раз обсуждал с лидерами Европейского союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса". Речь идет о помощи в восстановлении этих населенных пунктов после боевых действий.