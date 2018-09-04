ООН обеспокоена активизацией боев в Триполи

ЖЕНЕВА, 4 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена активизацией боев в столице Ливии Триполи, однако пока нельзя называть это новым витком гражданской войны, заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ).

"Ситуация с безопасностью внутри и вне Триполи вызывает глубокую озабоченность. Я бы не стала спекулировать о том, что гражданская война неизбежна. Но, безусловно, все это оказывает влияние на мирных граждан, которые страдают из-за неизбирательных обстрелов" — сказала пресс-секретарь УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

По ее словам, с начала вспышки насилия в Триполи 26 августа был убит как минимум 21 мирный гражданин и ранены 16 человек. При этом стороны активно используют тяжелое вооружение и применяют неизбирательные обстрелы в густонаселенных районах.

УВКБ ООН также призвала все стороны конфликта воздержаться от ударов по мирным гражданам. По его словам, боевые действия также негативно сказываются на жизни беженцев, которые содержатся в специальных центрах в Ливии.

"Сложившаяся в столице Ливии ситуация с безопасностью крайне шаткая, непредсказуемая и ограничивает доступ гуманитарных агентств к перемещенным людям и беженцам, которых затронули бои", — сообщил пресс-секретарь УВКБ ООН Чарли Яксли.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие, с одной стороны, члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километрах к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы. В ходе боев жилые районы города подвергаются массированным артобстрелам.