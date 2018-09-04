Верховный суд Греции постановил выдать Винника России

АФИНЫ, 4 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции постановил во вторник выдать россиянина Александра Винника России по второму запросу Генпрокуратуры.

Письменное решение суд выдаст 14 сентября.

Суд в Салониках 30 июля удовлетворил второй запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника по обвинению в причастности к ряду преступлений в сфере компьютерной информации.

Винник согласен с экстрадицией в Россию. Однако адвокаты обжаловали решение по российской экстрадиции в связи с рядом процессуальных нарушений на суде.

"Рассмотрение Верховным судом российского запроса заняло немного времени, поскольку все противоречия были устранены и дело приведено в соответствие с греческим законом. Четырнадцатого сентября, после выдачи письменного документа, решение о выдаче Винника в Россию вступит в силу", — сказал РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

"Теперь дело за политиками, за политической волей", — полагает он.

Окончательное решение по делам об экстрадиции принимает министр юстиции.

Сейчас этот же состав Ареопага рассмотрит апелляцию на решение суда первой инстанции выдать Винника Франции по европейскому ордеру.

Сейчас имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и один по запросу Франции.