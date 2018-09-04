Песков назвал теракт в ДНР попыткой дестабилизации обстановки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал разъяснять представителю украинского СМИ правовые основания для помощи ДНР в расследовании теракта, в котором погиб глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко, однако отметил, что случившееся является попыткой дестабилизации обстановки.

Специалисты ФСБ РФ уже помогают в ДНР расследовать убийство Захарченко, сообщил в понедельник журналистам руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

"Я оставляю это без комментария, скажу лишь то, что налицо террористический акт, налицо попытка дестабилизации обстановки", — заявил Песков на просьбу объяснить, на каких правовых основаниях спецслужбы России действуют на территории Украины.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.