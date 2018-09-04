Песков назвал теракт в ДНР попыткой дестабилизации обстановки

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал разъяснять представителю украинского СМИ правовые основания для помощи ДНР в расследовании теракта, в котором погиб глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко, однако отметил, что случившееся является попыткой дестабилизации обстановки.
"Я оставляю это без комментария, скажу лишь то, что налицо террористический акт, налицо попытка дестабилизации обстановки", — заявил Песков на просьбу объяснить, на каких правовых основаниях спецслужбы России действуют на территории Украины.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.