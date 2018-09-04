МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президента Украины Петра Порошенко сфотографировали в рейсовом самолете авиакомпании British Airways, следовавшем по маршруту Лондон — Киев. Снимок сразу вызвал бурную реакцию в Сети.
Публикация за пару суток набрала свыше тысячи репостов и несколько сотен комментариев. Мнения пользователей разделились: кто-то одобрил поступок политика, полетевшего обычным самолетом, а не частным бортом, и самостоятельно складывающего ручную кладь на полке. Однако большинство сочли пост Козориз пиар-ходом перед грядущими выборами президента.
"Ох, что выборы животворящие делают!" — добавил Сергей Коновалов.
"Я не бот и не зрадофил, но логически мыслить умею. Если человек 4,5 года вел себя совершенно по-другому, а за полгода до выборов показательно перековался, это может говорить только об одном: этот человек очень хочет быть избранным на второй срок", — резюмировала Наталья Тарасова.
"И 90% пассажиров — это охрана?)))" — поинтересовался Dmitriy Lex.
"Смотришь на лица пассажиров и понимаешь: точно охрана, все до одного", — поддержал Zyma Vasyl.
Другие припомнили украинскому президенту новогодние каникулы на Мальдивах, куда он с семьей летал на частном лайнере.
"Вот еще бы Петро Алексеевич и на Мальдивы летал регулярным рейсом", — отметил Сергей Неделько.
"А на Мальдивы летел под чужим паспортом", — добавил Владимир Томчук.
В Лондоне украинский президент, скорее всего, совершал пересадку, так как на прошлой неделе он летал в Соединенные Штаты на похороны сенатора Джона Маккейна.