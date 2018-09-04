"И 90% пассажиров — это охрана?" Порошенко высмеяли за полет обычным рейсом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президента Украины Петра Порошенко сфотографировали в рейсовом самолете авиакомпании British Airways, следовавшем по маршруту Лондон — Киев. Снимок сразу вызвал бурную реакцию в Сети.

Публикация за пару суток набрала свыше тысячи репостов и несколько сотен комментариев. Мнения пользователей разделились: кто-то одобрил поступок политика, полетевшего обычным самолетом, а не частным бортом, и самостоятельно складывающего ручную кладь на полке. Однако большинство сочли пост Козориз пиар-ходом перед грядущими выборами президента.

"По моему мнению, его пиар-менеджеры не тем заняты. Всем понятно, что если бы не президентская кампания и необходимость показать близость "гаранта" к народу, такого в реальной жизни бы не произошло… Одноразовые пиар-акции, как одноразовые пакеты, — использовать и выбросить", — написал Oleg Myronets.

"Ох, что выборы животворящие делают!" — добавил Сергей Коновалов.

"Я не бот и не зрадофил, но логически мыслить умею. Если человек 4,5 года вел себя совершенно по-другому, а за полгода до выборов показательно перековался, это может говорить только об одном: этот человек очень хочет быть избранным на второй срок", — резюмировала Наталья Тарасова.

Некоторые комментаторы предположили, что остальные пассажиры на фото могут быть телохранителями лидера Украины.

"И 90% пассажиров — это охрана?)))" — поинтересовался Dmitriy Lex.

"Смотришь на лица пассажиров и понимаешь: точно охрана, все до одного", — поддержал Zyma Vasyl.

Другие припомнили украинскому президенту новогодние каникулы на Мальдивах, куда он с семьей летал на частном лайнере.

"Вот еще бы Петро Алексеевич и на Мальдивы летал регулярным рейсом", — отметил Сергей Неделько.

"А на Мальдивы летел под чужим паспортом", — добавил Владимир Томчук.

В начале года украинские СМИ сообщили, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент летал за границу под именем Mr. Petro Incognito. Позже источники в администрации Порошенко заявили о намерении политика демонстративно провести отпуск на Украине, чтобы "не злить народ в очередной раз" перед выборами.

В Лондоне украинский президент, скорее всего, совершал пересадку, так как на прошлой неделе он летал в Соединенные Штаты на похороны сенатора Джона Маккейна.