Украина возбудила дела в отношении немецких депутатов из-за посещения Крыма

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии в Крыму. Архивное фото

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии в Крыму. Архивное фото

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник во вторник заявил, что украинское диппредставительство инициировало уголовные дела в отношении нескольких немецких политиков, посещавших Крым без согласия Киева.

"Посольство инициировало уголовные производства по нескольким немецким депутатам. Есть статья уголовного кодекса о незаконном посещении оккупированных территорий, она предусматривает тюремный срок до 8 лет. И то, что вы депутат, не освобождает от ответственности… речь идет о нарушителях украинского законодательства", — сказал посол в интервью изданию "Европейская правда".

По его словам, это касается не только политиков, но и музыкантов, и других деятелей.

"К сожалению, возможности для реального наказания этих людей ограничены. Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения", — добавил посол.

Он также сообщил, что посольство работает над тем, чтобы ввести за поездки в Крым без согласия Киева административную ответственность в Германии, прежде всего для политических деятелей.

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