РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Франция и США проводят спецоперацию для экстрадиции Винника, заявил адвокат

(обновлено: 11:15 04.09.2018)
0112016
© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник. Архивное фотоАлександр Винник. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris

АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Происходящее вокруг дела россиянина Александра Винника нельзя назвать иначе, как совместной спецоперацией Франции и США с целью "заполучить его голову", заявил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов перед заседанием Верховного суда Греции.

Россиянин Александр Винник. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Виннику хотели предъявить обвинение вместо допроса, заявил адвокат

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам — Ареопаг рассматривает запрос на экстрадицию Винника в Россию по второму российскому запросу и апелляцию на его выдачу во Францию по французскому европейскому ордеру.

Имеется уже четыре судебных решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и по запросу Франции. Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Михалис Калогиру, однако для исполнения европейского ордера его решение не требуется.

"Обвинение французов полностью сформировано на американских документах, они даже ссылаются на них. Франция не проводила собственное расследование. Соответствующие службы Франции и США совместно действуют в рамках своей дружбы в НАТО. Это, можно сказать, военно-разведывательная операция, фактически спецоперация с целью заполучить голову Александра", — сказал Мусатов.

Полицейский сопровождает Александра Винника в Верховный суд Греции в Афинах. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
Винник заявил о причастности граждан Греции к его делу

Адвокат заявил, что в деле явно видно злоупотребление правом. По его мнению, обвинение для французов составляли американские прокуроры, поскольку использованы те же методы, что и в американском запросе. "Александр ни разу не был во Франции, но французское обвинение говорит, что он, находясь на территории Франции, совершил преступление. И никого не волнует абсурдность обвинения, никто не собирается его проверять", — сказал Мусатов.

Он напомнил, что при рассмотрении дел по экстрадиции суд не рассматривает суть обвинений. Мусатов заявил также, что российского гражданина намеревались допросить, не уведомив об этом консула.

"Это неуважение к гражданину другой страны и к законам своей страны. Задача стоит выше закона. А задача — получить голову Александра Винника. Это как голова профессора Доуэля", — сказал адвокат.

Мусатов также заявил, что защите не сообщают, где находятся изъятые у Винника компьютер и телефоны, которые могут содержать доказательства невиновности его подзащитного. "Фактически мы знаем, что они в Штатах", — сказал Мусатов.

Говоря о предстоящем заседании Ареопага, адвокат отметил, что от его исхода зависит понимание, как на сегодняшний день работает система международного права.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена