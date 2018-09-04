В Осаке затопило аэропорт из-за тайфуна "Джеби"

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Кансай в Осаке оказался затопленным из-за самого мощного за последние 25 лет в Японии тайфуна "Джеби", передают местные СМИ.

Согласно видеотрансляции телеканала NHK, под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка аэропорта, а также подземный этаж терминала. Скорость ветра в районе воздушной пристани достигает 209 километров в час.

На мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с сушей, напоролся танкер, который стоял на якоре и был смыт. Как передало агентство Киодо, сильным порывом ветра сдуло грузовик, который двигался по мосту между островом Сикоку и основным островом Японии Хонсю, однако в море он не упал, и обошлось без пострадавших.

Kansai International Airport flooded https://t.co/JCHgqNXr7y — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 сентября 2018 г.

​Из-за тайфуна "Джеби" на западе Японии отменено более 700 авиарейсов и остановлено движение поездов, в Осаке закрыты парки, в том числе Universal Studios Japan.

Автоконцерн Toyota отменил ночные смены на 14 заводах по всей стране, в том числе в префектурах Аити, Фукуоке и Мияги. В Осаке и Киото закрыты универмаги.

A fuel tanker has collided into a bridge linking Kansai International airport to city. The airport has flooded and flights have been suspended. pic.twitter.com/UzrYX2NgTm — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 4 сентября 2018 г.

Считается, что нынешний тайфун самый сильный в Японии с 1993 года. По данным Главного метеорологического управления Японии, он движется со скоростью 60 километров в час на северо-восток с порывами ветра до 216 километров в час и атмосферным давлением в центре тайфуна 955 гектопаскалей или 716 миллиметров ртутного столба.

Западная Япония в последние месяцы уже не в первый раз этим летом страдает от непогоды. В результате тайфунов в июле от оползней и наводнений погибли около 220 человек.