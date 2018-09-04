Климкин объяснил, как нужно "противостоять" России в Азовском море

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о мерах, которые должен принять Киев в ответ на "провокации" Москвы в Азовском море. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего", — пояснил министр.

По его словам, речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнерами и дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.

Ситуация в Азовском море

Ситуация с мореходством в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана Владимира Горбенко обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".