МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о мерах, которые должен принять Киев в ответ на "провокации" Москвы в Азовском море. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию и начнет поднимать ставки. И наши действия не должны концентрироваться только на политике, только на безопасности, только на юридических вопросах. Сработает только сочетание всего", — пояснил министр.
По его словам, речь идет о юридических мерах, противодесантных действиях, коммуникации с партнерами и дальнейшем развитии присутствия в Азовском море.
Ситуация в Азовском море
Москва сочла действия Киева "морским терроризмом", российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов".