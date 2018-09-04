Киев хочет руками НАТО вернуть контроль над Донбассом, считает эксперт

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские власти стремятся чужими руками обеспечить себе "тыл" в зоне конфликта в Донбассе и вернуть контроль над территорией, заявил РИА Новости заместитель декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о возможности размещения баз НАТО в стране.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в основном законе курс Украины в ЕС и НАТО. При этом Порошенко предлагает исключить из конституции норму о базировании Черноморского флота РФ. Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять Конституцию.

"Есть такая тенденция в украинском политическом классе, активно разжигаемая правящими кругами, что, как они считают, эта "агрессия России", была бы невозможна по нескольким причинам: если бы Украина имела ядерное оружие и если бы Украина состояла в НАТО. Сейчас они ищут, как обезопасить свои тылы", — сказал Суздальцев.

При этом он отметил, что вопросы личного военного решения проблемы Донбасса и Крыма не стоят на повестке дня у украинского руководства, так как армия страны не готова к прямому противостоянию.

"Но, естественно, они считают, что если на территории Украины будет база НАТО и даже не одна, то это обеспечит им безопасность, а также поможет ввести войска в Донбасс. То есть, они хотят обеспечить свой тыл чужими руками. В этом и была идея миротворцев, чтобы их руками вернуть контроль над Донбассом", — подчеркнул эксперт.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.