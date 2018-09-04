В Финляндии ищут родственников погибшего в 1940 году советского летчика

ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен — РИА Новости. Родственников погибшего в феврале 1940 года на территории Финляндии советского летчика Валентина Голубева разыскивают в Финляндии, рассказал РИА Новости поисковик, ветеран боевых действий Андрей Кашкаров.

"В Финляндии, в окрестностях Каяани, с помощью финских коллег мною найдена могила погибшего 26 февраля 1940 года советского летчика Валентина Голубева. Финны ухаживали за этой могилой в течение всех этих 78 лет. Это очевидец событий Вильо Конттинен, его сын Сакари Конттинен и финский общественный деятель Пааво Ромппайнен. Они рассказали много интересного о последних минутах жизни советского летчика. Сейчас хочется найти родственников или родных погибшего пилота, перезахоронить, установить памятный знак", — рассказал Кашкаров.

Все работы по сбору данных Кашкаров профинансировал самостоятельно. Как ему удалось выяснить в архивах, речь идет о Голубеве Валентине Ивановиче, 1918 года рождения, который в ходе советско-финской войны 26 февраля 1940 года погиб при бомбометании на территории Финляндии. Голубев в 1938 году закончил военную школу летчиков в городе Борисоглебск, Воронежской области и с начала 1939 года служил в чине младшего лейтенанта в 152-м авиаполку.

Поисковик отметил, что в настоящий момент он обратился за поддержкой в посольство России в Финляндии.