В Индии разбился истребитель МиГ-27

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 военно-воздушных сил Индии во вторник утром потерпел крушение неподалеку от города Джодхпур в штате Раджастан на севере страны, сообщили журналистам в министерстве обороны Индии.

"Самолет МиГ-27, вылетевший сегодня утром из Джодхпура, потерпел крушение во время выполнения планового полета. Пилот благополучно катапультировался. Будет проведено расследование причин инцидента", — сообщил официальный представитель военного ведомства Индии полковник Сомбит Гош.

Отмечается, что жертв среди гражданского населения также удалось избежать. На фотографиях, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как над местом крушения самолета поднимаются клубы дыма.