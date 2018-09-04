ТОКИО, 4 сен — РИА Новости. Токио по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями".
По его словам, данные действия Москвы "не совпадают с позицией" Токио и "являются неприемлемыми".
Проблема Курильских островов
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии надеются решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а вопрос принадлежности Кунашира и Итурупа не затрагивался. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.