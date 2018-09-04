ТОКИО, 4 сен — РИА Новости. Токио по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на Южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями".

Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

По его словам, данные действия Москвы "не совпадают с позицией" Токио и "являются неприемлемыми".

Проблема Курильских островов

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии надеются решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.