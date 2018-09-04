В Греции моряки, требующие повышения зарплаты, на сутки продлили забастовку

АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости. Всегреческая федерация моряков PNO решила на сутки продлить забастовку, требуя увеличить зарплату, и заявила о возможности расширения акции протеста.

В заявлении федерации говорится, что работодатели отказались менять свою позицию, а правительство решило не обращать внимания на протесты.

Забастовка началась с 6 утра понедельника, до 6 утра вторника суда остаются в портах. Паромное сообщение с островами остановлено с 6 часов утра понедельника до 6 часов утра среды.

Забастовку было решено провести после неудачных коллективных переговоров между PNO и Ассоциацией операторов пассажирских судов (SEEN).

Все попытки властей отменить забастовку в период высокого туристического сезона оказались бесплодными.

На переговорах PNO требовала повысить на 5% зарплату по коллективным трудовым соглашениям, утверждая, что в течение восьми лет кризиса у них не было никакого увеличения зарплаты, несмотря на тяжелый труд. Судовладельцы со своей стороны утверждали, что не уменьшили заработную плату моряков, как и в других отраслях. Судовладельцы предложили повысить зарплату на 1% с сентября 2018 года и на 1% с июня 2019 года, но федерация отклонила это предложение.

В заявлении PNO обвинила судовладельцев в том, что они вводят в заблуждение общество — морякам зачастую месяцами не платят зарплату, заставляют работать намного часов больше, чем предусмотрено законодательством.