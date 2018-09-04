МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Скончался основатель террористической группировки "Сеть Хаккани" Джалалуддин Хаккани скончался, сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на заявление "Талибана"*.

По данным телеканала, на протяжении последних лет Хаккани болел и был прикован к постели.

"Сеть Хаккани" была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на американских военных и на правительственные объекты в Афганистане. Так, боевики группировки атаковали посольство США в Кабуле в 2012 году. "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями — движением "Талибан"* и "Аль-Каидой"*.

*Террористические организации, запрещенные в России.