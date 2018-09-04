США будут добиваться немедленного освобождения журналистов Рейтер в Мьянме

ООН, 4 сен — РИА Новости. Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что ее страна будет добиваться немедленного освобождения журналистов агентства Reuters, приговоренных в Мьянме к семи годам заключения.

"Мы продолжим призывать к их немедленному и полному освобождению без всяких условий", — говорится в заявлении Хейли в ее Twitter.

По ее словам, "всем понятно, что военные Бирмы (Мьянмы — ред.) совершили огромные зверства", "в свободной стране обязанностью ответственной прессы является информирование людей и привлечение к ответственности властей".

"Осуждение двух журналистов за свою работу — еще одно ужасное пятно на бирманском правительстве", — заключила постпред.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант со своей стороны добавил, что "заключение в тюрьму журналистов, которые пишут о неудобных истинах, является бессовестным ударом по свободе прессы и по свободе каждого".

Он отметил, что намерен поднять в обсуждении в свой предстоящий визит в Мьянму "этот крайне серьезный случай двух журналистов Reuters".

В декабре 2017 года журналисты были задержаны в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. У мужчин нашли два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, где мьянманские силовики проводили операцию против боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья). Сотрудникам агентства были предъявлены обвинения в том, что они получили секретные государственные документы. Журналисты свою вину не признают.

Ва Лоун ранее работал в газете Myanmar Times и присоединился к Reuters в июле 2016 года. Его коллега Чжо Со У, по информации Frontier Myanmar, помогал агентству при освещении событий в штате Ракхайн.