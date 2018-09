Верховный суд ДРК запретил бывшему вице-президенту участвовать в выборах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Верховный суд Демократической Республики Конго вынес решение, в соответствии с которым бывший вице-президент страны Жан-Пьер Бемба не может участвовать в президентских выборах в декабре 2018 года, сообщает телеканал Africanews.

По данным телеканала, Бембе было отказано в участии из-за ранее предъявленных международным уголовным судом (МУС) обвинений в "подкупе свидетелей", что приравнивается в ДРК к обвинению в коррупции.

Ранее сообщалось, что после возвращения в ДРК Бемба планировал внести свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

В марте 2017 года Бемба был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинениям в военных преступлениях во время конфликта в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2002-2003 годах. Тогда суд постановил, что Бемба позволил "Движению за освобождение Конго" (Movement for the Liberation of Congo — MLC), во главе которого он находился, совершать зверские преступления против мирных граждан в соседней ЦАР. Затем суд добавил к приговору еще один год за подкуп свидетелей. Позже сообщалось, что МУС снял с Бембы обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в начале августа 2018 года бывший вице-президент вернулся в ДРК.