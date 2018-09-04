Прилепин считает, что к смерти главы ДНР Захарченко причастен Киев

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Писатель Захар Прилепин, экс-советник главы ДНР Александра Захарченко считает, что убийство лидера самопровозглашенной республики было в интересах Киева, ни о каких "криминальных разборках" в регионе не могло быть и речи.

"Здесь в любом случае не обошлось без Украины, без Киева, а интересы могут быть самые разные — политические, финансовые, военные, а может быть средоточие и тех, и других, и третьих интересов. Но количество людей, которые на Украине точили зуб на Захарченко, колоссально — от отдельных фанатиков и его "кровников", которые потерпели поражение от него на полях битвы, до политиков, которые были уверены, что так можно дестабилизировать ситуацию в Донбассе, и до олигархата, который хотел бы там властвовать, как это было раньше", — заявил Прилепин в интервью газете "Известия".

По словам Прилепина, "криминальные разборки" в регионе не могли стать поводом для убийства Захарченко, все внутренние экономические противоречия в Донбассе были завершены уже в 2014 году.

Прилепин отметил, что слухи о причастности Захарченко к криминалу — "традиционное киевское вранье" и не имеют никакого отношения к реальным событиям.

Экс-советник Захарченко отметил, что Украина не сможет дестабилизировать ситуацию в республике, несмотря на попытки посеять панику и хаос, а убийство Захарченко никак не повлияет на обмен пленными.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.