КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс, считает глава МИД Украины Павел Климкин.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в основном законе курс Украины в ЕС и НАТО. При этом Порошенко предлагает исключить из конституции норму о базировании Черноморского флота РФ. До этого в Раде не исключили, что может идти дискуссия по вопросу размещения военных баз НАТО вместо ЧФ РФ.

"Это очень классный вопрос… Та формулировка, которую вы видите, поданную президентом, оно касается только одной базы, и там четко это прописано. И второй момент — перед нашим вступлением в НАТО и перед нашим вступлением в ЕС мы будем менять конституцию", — заявил Климкин в понедельник в эфире украинского телеканала ICTV, отвечая на вопрос, не стоит ли Киеву прописать в конституции возможность размещения военных баз НАТО.

Например, по его словам, в ЕС есть наднациональные полномочия, есть европейский суд, и Киев должен будет прописать работу таких институтов в своей конституции.

"Мы в нашей конституции это пропишем, там есть европейский суд, в систему наших судов он также будет прописан. И там будут прописаны все те вопросы, о которых вы только что вспомнили, то есть это будут достаточно серьезные изменения", — сказал Климкин, комментируя вопрос о базах НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО примерно в ближайшие 20 лет.