Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

Цветы возле здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Представительство Европейского Союза на Украине прокомментировало убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Мы видели сообщения об этом с пятницы. Конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней", — говорится в сообщении представительства в ответ на запрос украинского агентства УНН.

В ЕС подчеркнули, что продолжают работу "над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта". При этом в представительстве надеются, что "все стороны будут уважать свои обязательства" в отношении соблюдения договоренностей.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях убийства главы ДНР на переговоры в нормандском формате, в ЕС заявили, что "не будут спекулировать на влиянии этого" на будущие встречи России, Франции, Германии и Украины.

Россия поможет в расследовании

Россия поможет в расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко, сообщил ранее журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Это вопрос не ко мне, в министерстве иностранных дел этим не занимаются. Это вопрос к МВД, ФСБ. Я думаю, что, конечно, была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления", — сказал Сыромолотов, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия помогать в расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко.

Специалисты ФСБ помогают расследовать убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, рассказал руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа.

По словам Беседы, ответственность за случившееся лежит, вероятнее всего, на украинских спецслужбах.

"Мы думаем, что это так", — отметил он в кулуарах конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

Неизбежные последствия

После предательского убийства главы ДНР Александра Захарченко будут неизбежные последствия, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" назвал Захарченко мужественным человеком.

Он подчеркнул, что на Донбассе продолжается серия убийств. По его словам, такая практика мешает выполнению "Минска-2". Кроме того, череда терактов не способствует возникновению взаимного доверия.

"До этой атмосферы еще долго-долго идти, она отсутствует полностью, но тем не менее", — добавил Песков.

Он также отметил, что сложившееся положение дел не помогает контролировать ситуацию на линии соприкосновения и мешает конструктивному подходу в самом Донбассе.

Убийство Захарченко

Александр Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, в результате теракта в кафе "Сепар" на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха в Донецке. Захарченко получил тяжелое ранение в голову, после чего он скончался. Ему было 42 года.

В России осудили теракт в центре Донецка. Так, Владимир Путин назвал это преступление подлым. По его словам, те, кто выбрал путь террора, не хотят искать способ решить конфликт мирным путем. В МИД России сочли убийство Захарченко провокацией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что к убийству главы ДНР причастен Киев. СБУ подобные обвинения отвергает. При этом в республике подозревают, что за организацией покушения стоят США. СК России возбудил уголовное дело.