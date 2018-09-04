Киев не видит альтернативы нормандскому формату переговоров по Донбассу

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Сегодня альтернативы нормандскому формату, где могут вестись переговоры по Донбассу, нет, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя перспективы работы этого формата после убийства лидера ДНР Александра Захарченко.

В субботу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговаривать о ближайшей встрече в нормандском формате после гибели главы ДНР Александра Захарченко в нынешней ситуации невозможно.

"Что касается нормандского формата… Конечно, будет (нормандский формат – ред.), а в каком формате мы все это будем обсуждать? Вот Лавров говорит сначала, "что будет с нормандским форматом", "потом Минск должен выполняться"… А мы где это будем обсуждать? У нас же минского формата нет, у нас есть площадка минская", — заявил Климкин в понедельник вечером в эфире украинского телеканала ICTV.

Он отметил, что с российской стороны уже было много заявлений по этому поводу, но он к ним относится осторожно.

"Но кроме нормандского формата на сегодняшний день площадки, где можно разговаривать, — ну и конечно, есть отдельный трек с США, — на сегодня нет", — заявил украинский министр.